На трассе Петербург - Псков автоледи на "Жигулях" разбилась насмерть, вылетев на встречку под грузовик

Авария произошла в Лужском районе области.

Авария произошла в Лужском районе области.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 11 сентября около 16.10 на 139-м километре автодороги Петербург – Псков.



Автоледи на автомобиле ВАЗ-2106 по неизвестной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Isusu под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате аварии водитель «Жигулей» погибла на месте. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Лужском районе Ленинградской области на Киевском шоссе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого погибла женщина, ехавшая за рулем легкового автомобиля.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 11 сентября около 16.10 на 139-м километре автодороги Петербург – Псков.Автоледи на автомобиле ВАЗ-2106 по неизвестной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Isusu под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате аварии водитель «Жигулей» погибла на месте. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в жутком лобовом ДТП на Мурманском шоссе насмерть разбились водители "КИА" и "Фольксвагена" .







Обсуждение темы: «На трассе Петербург - Псков автоледи на "Жигулях" разбилась насмерть, вылетев на встречку под грузовик» Barabas 12.09 09:49 [ + 0 – ]

не фиг было в гузло давать за рулем

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