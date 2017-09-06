В Зеленогорске буйный мужчина сначала угрожал женщине топором, а после пытался наброситься и на бойцов Росгвардии

Злоумышленника обезоружили и заковали в наручники.

Злоумышленника обезоружили и заковали в наручники.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел ночью 10 сентября в одной из квартир в доме 25 по Красноармейской улице в городе Зеленогорске. Мужчина среди ночи выкрикивал угрозы убийством.



Стражи порядка обнаружили на месте происшествия нетрезвого гражданина, который размахивал топором и угрожал убийством женщине. Неоднократные требования сотрудников Росгвардии бросить топор мужчина проигнорировал и пошел в наступление. Правоохранителям пришлось применить в отношении злоумышленника физическую силу, после чего он был обезоружен, задержан и в наручниках доставлен в отдел полиции.



"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в УВО.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на воскресенье в Курортном районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 44-летнего мужчину, который топором угрожал убийством 39-летней женщине, а также оказал вооруженное сопротивление сотрудникам Росгвардии.Как сообщает, инцидент произошел ночью 10 сентября в одной из квартир в доме 25 по Красноармейской улице в городе Зеленогорске. Мужчина среди ночи выкрикивал угрозы убийством.Стражи порядка обнаружили на месте происшествия нетрезвого гражданина, который размахивал топором и угрожал убийством женщине. Неоднократные требования сотрудников Росгвардии бросить топор мужчина проигнорировал и пошел в наступление. Правоохранителям пришлось применить в отношении злоумышленника физическую силу, после чего он был обезоружен, задержан и в наручниках доставлен в отдел полиции."По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в УВО.Напомним, ранее мы писали о том, что на севере Петербурга задержали агрессивного мужчину, который, размахивая ножом, угрожал убийством своей экс-жене.





