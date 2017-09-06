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СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье

16:20, 11 сентября
Тэги: полиция, смольный, мигранты, религия, акция, дворцовая площадь, центр, задержания
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Тэги: полиция, смольный, мигранты, религия, акция, дворцовая площадь, центр, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье»
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НЕСТОР 11.09 17:40 [ + 11 ]

Протоколы можно составлять только на русскоязычных-на аульную гопоту нельзя.

Тоскливый Дятел Терпило 11.09 17:45 [ + -8 ]

Как видите, мое предложение об амнистии совпадает с походом городской администрации, что говорит о ее политической зрелости и ответственном подходе.

НС 11.09 18:21 [ + 9 ]

Проститутки.

смерч 11.09 18:30 [ + 5 ]

То что протест я согласен,только я не понял Дворцовая та каким боком?Шли бы к Смольному,да побольше бы народу с собой взяли что бы те крысы обосрались от страха,может и поумнели бы.

Бyльт 11.09 19:00 [ + -5 ]

поддержу власть

Явар Тиррей 11.09 19:07 [ + 6 ]

Бульт, корейцев на тебя не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!

alice 11.09 21:40 [ + 5 ]

робин 11.09 21:59 [ + 6 ]

у нас не власти , а суки!! их всех надо депортировать из смольгого!

Явар Тиррей 11.09 22:29 [ + 0 ]

Бyльт 11.09 19:00 - и штаны свои поддержать не забудь ... А то ненароком свалятся, мгновенно превратив отдельные части твоего тела в соблазнительную мишень для искромётных острот сеньора Barabasa ...

Barabas 12.09 09:42 [ + 0 ]

Бульт сам там был по ходу вместе с Тоскливым Дятлом ток протокол не составляли на них. обоих просто отхлестали по очку толстыми шнягами)))

Всего комментариев - 10

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