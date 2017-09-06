СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье

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«СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье»

НЕСТОР 11.09 17:40 [ + 11 – ]

Протоколы можно составлять только на русскоязычных-на аульную гопоту нельзя.

Тоскливый Дятел Терпило 11.09 17:45 [ + -8 – ]

Как видите, мое предложение об амнистии совпадает с походом городской администрации, что говорит о ее политической зрелости и ответственном подходе.

смерч 11.09 18:30 [ + 5 – ]

То что протест я согласен,только я не понял Дворцовая та каким боком?Шли бы к Смольному,да побольше бы народу с собой взяли что бы те крысы обосрались от страха,может и поумнели бы.

Бyльт 11.09 19:00 [ + -5 – ]

поддержу власть

Явар Тиррей 11.09 19:07 [ + 6 – ]

Бульт, корейцев на тебя не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!

робин 11.09 21:59 [ + 6 – ]

у нас не власти , а суки!! их всех надо депортировать из смольгого!

Явар Тиррей 11.09 22:29 [ + 0 – ]

Бyльт 11.09 19:00 - и штаны свои поддержать не забудь ... А то ненароком свалятся, мгновенно превратив отдельные части твоего тела в соблазнительную мишень для искромётных острот сеньора Barabasa ...