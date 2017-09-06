СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье
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Общество
Протоколы можно составлять только на русскоязычных-на аульную гопоту нельзя.
Как видите, мое предложение об амнистии совпадает с походом городской администрации, что говорит о ее политической зрелости и ответственном подходе.
То что протест я согласен,только я не понял Дворцовая та каким боком?Шли бы к Смольному,да побольше бы народу с собой взяли что бы те крысы обосрались от страха,может и поумнели бы.
Бyльт 11.09 19:00 - и штаны свои поддержать не забудь ... А то ненароком свалятся, мгновенно превратив отдельные части твоего тела в соблазнительную мишень для искромётных острот сеньора Barabasa ...
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