Обсуждение темы:

«Петербург вошел в тройку самых "стрессовых" регионов России»

Регионы не испытывают потому что народ вообще непонятно чем занят)

Опрос производился при выходе из офисов.Представители рабочих специальностей этот стресс не затронул,это радует.Только рабочих у на всё меньше,а офисных крыс всё больше.