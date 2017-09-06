Презентация книги «Модерация – конструктор изменений для вашего бизнеса»

Новая книга «Модерация – конструктор изменений для вашего бизнеса» известного бизнес-консультанта и тренера Наталии Боровиковой стала ярким событием в бизнес-среде Петербурга.

12 сентября в Петербурге в Diamond Gallery (Смольный проспект, д. 6) рядом с восхитительными видами на Смольный собор в неформальной творческой деловой атмосфере состоится встреча, посвященная техникам модерации, на которой будет представлена эта новинка.

Миссия книги – помочь руководству компаний извлекать из коллектива творческую искру для воплощения своих замыслов. Подобного обзора систематизированных техник модерации в России еще не издавалось, представленные в книге техники прошли испытание временем как на Западе, так и в России. Некоторые авторские разработки, вошедшие в книгу разработки автора, родившиеся из конкретных запросов отечественного бизнеса.

Наталия Васильевна Боровикова – директор Консалтинговой группы BI TO BE, уже 17 лет занимающей лидирующие позиции на российском рынке консалтинговых услуг. Среди клиентов компании – представители крупных компаний нефтегазового сектора, сферы телекоммуникаций, финансовых институтов: Газпромнефть, Сбербанк, Норильский Никель, Ростелеком, РЖД, МТС, Лукойл и многие другие. В активе команды более двух тысяч реализованных проектов по всей России и за рубежом.

Книга не оставила равнодушными экспертов в области модерации, которые отмечают доступность, конкретику, реальность применения предложенных инструментов модерации на практике, возможность сопоставить их со своими актуальными задачами. Александр Мондрус ( компания « МС»), эксперт и топ-менеджер Татьяна Загривная: «… Возникает такая приятная уверенность, что цель будет достигнута !».

Ждем новых интересных практических решений и изменений в бизнесе после предстоящей встречи- презентации, на которую приглашены руководители и собственники компаний, среди которых : Станислав Логунов, Максим Макшанов, Зильфугар Гасанов, Тимофей Кареба, Михаил Гранкин…