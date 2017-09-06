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«В страшном ДТП на Мурманском шоссе погибла пассажирка иномарки, еще два человека были госпитализированы (фото, видео)»

Дороги без разделительного бордюра это лотерея, никогда не знаешь куда попадёшь в пункт назначения или на погост. Население РФ за год уменьшилось на 120000 человек, даже усиленно размножающиеся мигранты из Азии не дали положительного прироста народонаселения РФ.