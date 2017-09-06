В Ленобласти мужчина, спасая из огня свои вещи, задохнулся и потерял сознание в горящем доме

Тело было обнаружено после тушения.

Тело было обнаружено после тушения.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, днем 10 сентября на месте пожара в одном из домов деревни Порожек было обнаружено тело 66-летнего мужчины с термическими повреждениями.



В результате осмотра места преступления установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что погибший после возникновения пожара предпринял меры для выноса имущества из дома, однако после очередного захода в горящий дом потерял сознание, в связи с чем не смог выбраться из огня.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности проводки. Предположительно, погибший умер от отравления угарным газом. "Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Гатчинском районе Ленинградской области после тушения пожара в деревенском доме было найдено тело пожилого мужчины. По факту смерти пенсионера проводится проверка.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, днем 10 сентября на месте пожара в одном из домов деревни Порожек было обнаружено тело 66-летнего мужчины с термическими повреждениями.В результате осмотра места преступления установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что погибший после возникновения пожара предпринял меры для выноса имущества из дома, однако после очередного захода в горящий дом потерял сознание, в связи с чем не смог выбраться из огня.По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности проводки. Предположительно, погибший умер от отравления угарным газом. "Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в садоводстве под Кировском после пожара в дачном доме нашли изрезанное тело 34-летнего мужчины.







Обсуждение темы: «В Ленобласти мужчина, спасая из огня свои вещи, задохнулся и потерял сознание в горящем доме» Barabas 11.09 20:40 [ + -3 – ]

бутылку забыл в доме?))) Большой 12.09 09:17 [ + -1 – ]

Barabas,это ты в точку попал.

Всего комментариев - 2