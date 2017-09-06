В Ленобласти мужчина затащил 17-летнюю девушку в безлюдное место и изнасиловал

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«В Ленобласти мужчина затащил 17-летнюю девушку в безлюдное место и изнасиловал»

Явар Тиррей 11.09 19:05 [ + 2 – ]

... Скоро всех наших девчонок надо будет сопровождать вооружёнными отрядами ...



... И кому за это говорить "спасибо"-то???

Явар Тиррей 11.09 19:12 [ + 1 – ]

... Когда начнут поголовно физически кастрировать насильников??????????????



Barabas 11.09 20:47 [ + -3 – ]

дымоход успел прочистить надеюсь?))

Роберт 11.09 21:39 [ + 5 – ]

Одно и тоже, а то что страну насилуют вместе с её народом это уже никому не интересно....

Явар Тиррей 11.09 21:53 [ + 0 – ]

Barabas 11.09 20:47 - ну, то что теперь свой дымоход он обеспечил визитёрами до конца своих дней - в этом я ни секунды не сомневаюсь ...



Большой 12.09 09:23 [ + 0 – ]

Да-а-а,любовь не вздохи на скамейке...