В Кировске задержали молодого парня, который изнасиловал 31-летнюю женщину

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«В Кировске задержали молодого парня, который изнасиловал 31-летнюю женщину»

Wolf6 11.09 13:39 [ + 1 – ]

Дурачок, ну и зачем насиловать? снял бы себе девушку на часик и удовлетворил свои потребности, сейчас бы на свободе был

Тоскливый Дятел Терпило 11.09 14:06 [ + -2 – ]

Что ему теперь за это будет?

МИФОДИЙ 11.09 15:43 [ + 5 – ]

Если он это сделал бы с тоскливым дятлом был бы ему респект и лайк

НЕСТОР 11.09 16:07 [ + 3 – ]

Дятел,если насильник из Средней Азии,то ему ничего не будет.Если русский, то тюрьма.

Barabas 11.09 19:24 [ + 0 – ]

влил бы в нее водяры - сама дала бы))))