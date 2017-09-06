«Главу Российской академии образования Людмилу Вербицкую госпитализировали в реанимацию»

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и глава Российской академии образования Людмила Вербицкая госпитализирована в реанимацию. Источник РИА Новости сообщил, что Вербицкую доставили в больницу несколько дней назад, ей уже лучше и "прогноз врачей благоприятный".



Собеседники издания "Фонтанка.ру" со ссылкой на врачей подтвердили улучшение ее самочувствия. "Госпитализация связана с обострившимися в связи с возрастом болезнями", - сказали собеседники агентства. Вербицкой - 81 год.



Позже вице-президент РАО Юрий Зинченко заявил, что госпитализация была плановой: "Ничего экстренного не произошло. Люди просто иногда посещают врачей и проходят плановые обследования". По информации пресс-службы РАО, у Вербицкой запланированы командировки в Париж и Берлин, пишет Newsru.com.



СПРАВКА: Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Доктор филологических наук, профессор СПбГУ, ректор вуза с 1994 по 2008 год, позднее должность стала президентом. В 2013 году назначена президентом Российской академии образования.

