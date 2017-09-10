Несогласованная акция в поддержку мусульман на Дворцовой площади обернулась массовыми задержаниями (видео)
11:05, 11 сентября
Тэги: акция, религия, задержания, центр, дворцовая площадь
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Общество
Обсуждение темы:
«Несогласованная акция в поддержку мусульман на Дворцовой площади обернулась массовыми задержаниями (видео)»
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Фрекен Бок 11.09 12:06 [ + 13 – ]
Всех депортировать по своим аулам, у кого гражданство есть, лишить, без возможности вернутся.
Всех депортировать по своим аулам, у кого гражданство есть, лишить, без возможности вернутся.
Проникнут, в тюрьму, лет на 10
Обезьяны.
Тоскливый Дятел Терпило 11.09 14:12 [ + -5 – ]
Предлагаю всех амнистировать и попросить впредь соблюдать законность.
Всего комментариев - 4
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Всех депортировать по своим аулам, у кого гражданство есть, лишить, без возможности вернутся.
Проникнут, в тюрьму, лет на 10
Обезьяны.
в «Несогласованная акция в поддержку мусульман на Дворцовой площади обернулась массовыми задержаниями (видео)»
Проникнут, в тюрьму, лет на 10
Обезьяны.
в «Несогласованная акция в поддержку мусульман на Дворцовой площади обернулась массовыми задержаниями (видео)»
Протоколы можно составлять только на русскоязычных-на аульную гопоту нельзя. в «СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье»
Проститутки. в «СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье»
Что можно делать утром в субботу у метро? И на что живет "неработающая уроженка Узбекистана". Наверно в цене не сошлись. в «В Петербурге ищут 34-летнего уроженца Узбекистана, который похитил и изнасиловал свою землячку»
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