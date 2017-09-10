«Несогласованная акция в поддержку мусульман на Дворцовой площади обернулась массовыми задержаниями (видео)»

Акция в поддержку мусульман в Петербурге обернулась массовыми задержаниями: по данным издания "Фонтанка.ру", на Дворцовой площади были задержаны более 130 человек. Газетасообщает, что на них оформляют протоколы в связи с участием в несогласованной акции, а на возмущающихся - еще и за неповиновение полицейским.На Дворцовую площадь Петербурга пришли около двух сотен мусульман - участников акции в поддержку единоверцев-рохинджа из Мьянмы, многолетнее угнетение которых переросло в истребление в конце августа.Митингующим, которые все же пришли на площадь, стражи порядка попытались объяснить, что акция несанкционированна. Многие отказались расходиться, их задерживали. Как объяснили сотрудники полиции, у них проверят документы и отпустят.Как пишет "Фонтанка.ру", всем задержанным оформляют протоколы об участии в незаконной акции по статье 20.2 КоАП (штраф до 20 тысяч рублей). Тем, кто сопротивлялся задержанию, также оформят правонарушение по статье 19.3 КоАП (арест или штраф).25 августа боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. Армия Мьянмы ответила массированной операцией. По утверждению рохинджа, убивали не только вооруженных боевиков, но и обычных людей. Были сожжены десятки деревень. По оценке ООН, в соседние страны бежали более 300 тысяч рохинджа.