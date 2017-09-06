На севере Петербурга мужчина погиб под колесами электрички, следовавшей в Белоостров (фото)
10:48
Тэги: дтп, электрички, железная дорога, смерть, приморский район
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