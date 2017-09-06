В Петербурге мужчина оказался в реанимации после того, как его выбросили из трамвая на севере города

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте.

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте.



Как сообщает "Фонтанка.ру", инцидент произошел днем 9 сентября. Около 17 часов больницу доставили 40-летнего петербуржца с переломом костей таза и травмой головы. Мужчина был в тяжелом состоянии. Его отправили на операцию, а затем в отделение реанимации.



По словам пострадавшего, за час до этого он ехал в трамвае, когда у дома 96 по Большому Сампсониевскому проспекту незнакомый мужчина выкинул его из транспорта. Что предшествовало конфликту, потерпевший не пояснил.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Выборгском районе Петербурга в результате конфликта в трамвае один из пассажиров получил тяжелые травмы и оказался в реанимации.Как сообщает "Фонтанка.ру", инцидент произошел днем 9 сентября. Около 17 часов больницу доставили 40-летнего петербуржца с переломом костей таза и травмой головы. Мужчина был в тяжелом состоянии. Его отправили на операцию, а затем в отделение реанимации.По словам пострадавшего, за час до этого он ехал в трамвае, когда у дома 96 по Большому Сампсониевскому проспекту незнакомый мужчина выкинул его из транспорта. Что предшествовало конфликту, потерпевший не пояснил.Напомним, ранее мы писали о том, что на Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну.





