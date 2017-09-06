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В Петербурге мужчина оказался в реанимации после того, как его выбросили из трамвая на севере города

10:07
Тэги: конфликт, травмы, выборгский район, транспорт
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Тэги: конфликт, травмы, выборгский район, транспорт
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