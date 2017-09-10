На Московском шоссе в ДТП с участием маршрутки и грузовика пострадали три человека (фото)

Все они, к счастью, получили легкие травмы.

Все они, к счастью, получили легкие травмы.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 10 сентября около 13.00 на 683-м километре Московского шоссе. Водитель маршрутки по неизвестным причинам въехал в попутный грузовик Scania.







На портале «Мегаполис» уточняют, что 201-я маршрутка врезалась сзади в цистерну грузовика. ДТП произошло в Ленсоветовском, в направлении Славянки. В результате аварии, по данным ГИБДД, в маршрутке упали три пассажира. Они получили легкие травмы.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Пушкинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате аварии пострадали три человека.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 10 сентября около 13.00 на 683-м километре Московского шоссе. Водитель маршрутки по неизвестным причинам въехал в попутный грузовик Scania.На порталеуточняют, что 201-я маршрутка врезалась сзади в цистерну грузовика. ДТП произошло в Ленсоветовском, в направлении Славянки. В результате аварии, по данным ГИБДД, в маршрутке упали три пассажира. Они получили легкие травмы.Напомним, ранее мы писали о том, что в Красном Селе водитель маршрутки проехал на "красный" и устроил аварию с легковушкой.







Обсуждение темы: «На Московском шоссе в ДТП с участием маршрутки и грузовика пострадали три человека (фото)» Saymon Grapes 11.09 09:49 [ + 0 – ]

Оплату за проезд на ходу принимал...

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