В Петербурге полиция за три дня нашла похищенную "Тойоту" и ее угонщиков

Житель Великого Новгорода лишился машины на Петроградской стороне.

Житель Великого Новгорода лишился машины на Петроградской стороне.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 3 сентября в 18.30 в полицию обратился 43-летний житель Великого Новгорода. Он сообщил, что днем обнаружил отсутствие своего автомобиля «Тойота Раф 4» стоимостью 1,4 миллиона рублей. Машина была припаркована на Кемской улице.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).



Через три дня, 6 сентября, в 17.00 в поселке Янино-1 на территории гаражного кооператива сотрудники полиции задержали двух граждан, 34 и 28 лет, оба жители Кронштадта, нигде не работают. Задержанные ранее судимы. При осмотре одного из гаражей обнаружена похищенная иномарка. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.



Напомним, В Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в угоне автомобиля в Петроградском районе города. Кража была совершена в минувшие выходные.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 3 сентября в 18.30 в полицию обратился 43-летний житель Великого Новгорода. Он сообщил, что днем обнаружил отсутствие своего автомобиля «Тойота Раф 4» стоимостью 1,4 миллиона рублей. Машина была припаркована на Кемской улице.По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).Через три дня, 6 сентября, в 17.00 в поселке Янино-1 на территории гаражного кооператива сотрудники полиции задержали двух граждан, 34 и 28 лет, оба жители Кронштадта, нигде не работают. Задержанные ранее судимы. При осмотре одного из гаражей обнаружена похищенная иномарка. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Напомним, на прошлой неделе с парковки "Меги Парнас" угнали автомобиль "Рэндж Ровер" стоимостью 6 млн рублей.





