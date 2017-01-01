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В Петербурге полиция за три дня нашла похищенную "Тойоту" и ее угонщиков

17:17
Тэги: угоны, авто, кража, петроградка, ленобласть, задержания
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Тэги: угоны, авто, кража, петроградка, ленобласть, задержания
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Можно, вся банда - гниды черно.опые(чурки) в «Оперативники задержали членов этнической банды, которые грабили и обворовывали петербуржцев и их квартиры»
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