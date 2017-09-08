«В Эрмитаже произошло задымление: на месте работают 15 пожарных расчетов (видео)»

#зимнийгорит #вэрмитажепожар 😱 Печаль Публикация от Anfisa (@anfisa_gash) Сен 8 2017 в 2:20 PDT

В Государственном Эрмитаже в Петербурге произошло задымление. Несколько пожарных машин днем 8 сентября наблюдали петербуржцы и гости города около Зимнего дворца.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, около 12:00 по адресу Дворцовая площадь, 2, произошло сильное задымление в районе подвального уровня и 1 этажа. Выяснилось, что горела обстановка в подсобном 7-метровом помещении по всей площади. В 12.50 возгорание было локализовано. Сейчас огнеборцы проверяют соседние комнаты.В самом музее изданию "Фонтанка.ру" сообщили, что имеется информация о дыме в районе Телеграфной лестницы. Эвакуации из музея нет, он работает в штатном режиме. На место отправлено 15 пожарных расчетов.По некоторым данным, при задымлении никто не пострадал. Правда, есть данные, что погибли несколько эрмитажных кошек. По уточненным данным, четырех котов спасти не удалось, а вот пятого пожарные откачали. Всего в Эрмитаже от 50 до 70 защитников от мышей.



Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели, но пока есть две версии — самовозгорание проводки или электроприборов, или занесение огня, то есть, непотушенный окурок.