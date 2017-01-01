В Сосновом Бору местный житель наткнулся в лесу на висельника
18:18
Тэги: тело, самоубийство, смерть, ленобласть, сосновый бор
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