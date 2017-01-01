По факту взрыва на полигоне под Лугой, в котором погиб один человек и пострадали пятеро, возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла во время репетиции учений "Запад-2017".

Трагедия произошла во время репетиции учений "Запад-2017".



Как сообщает «Фонтанка.ру», дело возбуждено по статье 349 часть 2 – нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека УК РФ. Санкция по статье составляет до пяти лет тюремного заключения. Дело находится на контроле у военно-следственного управления по ЗВО.



Напомним,



По версии Минобороны, во время танковых стрельб снаряд срикошетило к укрытию, где находились участники учений. Расследование продолжается.

В Лужском районе Ленинградской области военное следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на 33-м артиллерийском полигоне, который произошел накануне под Лугой. В результате взрыва погиб один военнослужащий и пятеро пострадали.Как сообщает «Фонтанка.ру», дело возбуждено по статье 349 часть 2 – нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека УК РФ. Санкция по статье составляет до пяти лет тюремного заключения. Дело находится на контроле у военно-следственного управления по ЗВО.Напомним, трагедия произошла 7 сентября около 12.30 во время репетиции учений «Запад-2017» , на которые в середине сентября под Лугу должны были съехаться высокопоставленные военные. Говорят, что ждали и самого главнокомандующего — президента Путина.По версии Минобороны, во время танковых стрельб снаряд срикошетило к укрытию, где находились участники учений. Расследование продолжается.





