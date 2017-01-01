Петербурженка обратилась в суд, не получив обещанного удовлетворения сродни оргазму после погашения кредита

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«Петербурженка обратилась в суд, не получив обещанного удовлетворения сродни оргазму после погашения кредита »

арнольд питерский 08.09 15:39 [ + -1 – ]

У нее видимо оргазм головного мозга, она наверно хотела, чтобы бандиты кредитной организации от..ахали ее и на хату жахнули.

Hиф-Hиф 08.09 16:03 [ + 8 – ]

не ну а чо? КПСС тоже советскому народу торжественно обещала чувство полного глубокого удовлетворения к 1980 году.

А моральный вред взыскивается без срока давности. Кто у нас там правопреемник КПСС?

legenda.natalya 08.09 17:54 [ + 4 – ]

Нескучная жизнь у людей. ..)))

монк-аль-ахри 08.09 18:18 [ + 0 – ]

а чем размах оргазма измеряют? Расскажите мне про этот прибор!