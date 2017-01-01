Оперативники задержали членов этнической банды, которые грабили и обворовывали петербуржцев и их квартиры

Молодые люди арестованы.

Молодые люди арестованы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, трое подозреваемых совершали преступления в автомобиле, где, применив неустановленный препарат, похищали имущество у пострадавших на месте происшествия или проникали в их квартиры. Общий ущерб составил более 380 тысяч рублей.



В отношении трех мужчин 23, 24 и 26 лет было возбуждено уголовное дело по статьям "грабеж" и "кража". В результате оперативно-разыскных мероприятий трое участников устойчивой этнической группы были задержаны. Подозреваемым избрана мера пресечения - заключение под стражу.



"В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов незаконной деятельности и установление других участников группы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали этническую банду, которая промышляла в Северной столице грабежами и кражами. Все преступления, по версии следствия, были совершены в марте этого года.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, трое подозреваемых совершали преступления в автомобиле, где, применив неустановленный препарат, похищали имущество у пострадавших на месте происшествия или проникали в их квартиры. Общий ущерб составил более 380 тысяч рублей.В отношении трех мужчин 23, 24 и 26 лет было возбуждено уголовное дело по статьям "грабеж" и "кража". В результате оперативно-разыскных мероприятий трое участников устойчивой этнической группы были задержаны. Подозреваемым избрана мера пресечения - заключение под стражу."В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов незаконной деятельности и установление других участников группы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что на Васильевском трое злодеев с ножом и пистолетом из Центральной Азии ограбили двух мигрантов из Средней Азии.







Обсуждение темы: «Оперативники задержали членов этнической банды, которые грабили и обворовывали петербуржцев и их квартиры» махоня 08.09 15:08 [ + 4 – ]

--- установление других участников группы



первую попавшуюся обезьяну хватай - не ошибешься!

Тоскливый Дятел Терпило 08.09 15:22 [ + 2 – ]

Можно ли конкретизировать национальную принадлежность участников группы? арнольд питерский 08.09 16:00 [ + 5 – ]

''Можно ли конкретизировать национальную принадлежность участников группы?''



Можно, вся банда - гниды черно.опые(чурки)

Всего комментариев - 3