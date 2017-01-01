В результате столкновения двух грузовиков на трассе Гатчина - Ополье пострадал водитель одной из фур

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 7 сентября около 16.30 на 11-м километре автодороги Гатчина – Ополье.



Там столкнулись два встречных грузовика: Iveco под управлением мужчины 1984 года рождения и FUSO, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения. В результате аварии водитель FUSO был госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии пострадал водитель одного из большегрузов.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 7 сентября около 16.30 на 11-м километре автодороги Гатчина – Ополье.Там столкнулись два встречных грузовика: Iveco под управлением мужчины 1984 года рождения и FUSO, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения. В результате аварии водитель FUSO был госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что под Кингисеппом уснувший водитель цементовоза выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с другим цементовозом.





