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«В сгоревшей кабине тягача на стоянке в Киришах нашли тело 59-летнего мужчины»

Работы нет вот и не пользовался.Ушёл из дома решил с горести напиться,заснул в кабине вот и результат.Спасибо правительству за стабильность,за стабильность нищеты ,безработице и смерти от рака