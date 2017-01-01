В Петербурге задержали мужчину, который вынес из ломбарда на Просвещения драгоценности на 870 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 22 августа в ломбарде на проспекте Просвещения. Преступник вынес из заведения ювелирные изделия на сумму 870 тысяч рублей и скрылся до приезда стражей порядка.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "кража". В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, проживающего в Петербурге без регистрации. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в августовской краже ювелирных изделий из ломбарда. В общей сложности злоумышленник украл драгоценностей более чем на 800 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 22 августа в ломбарде на проспекте Просвещения. Преступник вынес из заведения ювелирные изделия на сумму 870 тысяч рублей и скрылся до приезда стражей порядка.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "кража". В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, проживающего в Петербурге без регистрации. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.Напомним, ранее мы писали о том, что в конце августа коллекцию монет, драгоценности и пластинку за 110 тысяч похитили из квартиры на Васильевском.





