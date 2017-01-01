В баре на Дыбенко мужчина расстрелял хозяев заведения и скрылся на иномарке в неизвестном направлении

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел вечером 7 сентября в помещении бара на улице Дыбенко. Между хозяином заведения и его братом с одной стороны и их знакомым с другой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина выхватил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону братьев, а затем скрылся на черной «Тойоте».



В результате стрельбы один из братьев получил незначительные ранения и был отпущен на амбулаторное лечение, а вот его родственнику повезло меньше: он госпитализирован с огнестрельными ранениями головы, плеча и кисти. Медики оценивают его состояние как тяжелое. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Невском районе Петербурга ссора между хозяевами бара и их знакомым закончилась стрельбой и госпитализацией. Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел вечером 7 сентября в помещении бара на улице Дыбенко. Между хозяином заведения и его братом с одной стороны и их знакомым с другой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина выхватил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону братьев, а затем скрылся на черной «Тойоте».В результате стрельбы один из братьев получил незначительные ранения и был отпущен на амбулаторное лечение, а вот его родственнику повезло меньше: он госпитализирован с огнестрельными ранениями головы, плеча и кисти. Медики оценивают его состояние как тяжелое. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников.







Обсуждение темы: «В баре на Дыбенко мужчина расстрелял хозяев заведения и скрылся на иномарке в неизвестном направлении» Тоскливый Дятел Терпило 08.09 11:42 [ + -3 – ]

Вообще-то в голову и пах стрелять из травмата запрещено. НЕСТОР 08.09 13:27 [ + 7 – ]

Братья из бара приезжие из Средней Азии? арнольд питерский 08.09 15:13 [ + 3 – ]

Нестор 100%, дыбенко это притон черноопых

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