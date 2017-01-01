«Мусульман Петербурга попросили не участвовать в несанкционированных акциях в поддержку Мьянмы»

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики провел встречу с руководителями представительств регионов России национально-культурных автономий, объединений и землячеств Санкт-Петербурга, большинство жителей которых исповедует ислам.



В ходе встречи было принято Обращение к мусульманам Санкт-Петербурга. Их попросили не реагировать на призывы выйти на несанкционированные митинги 10 сентября в поддержку мусульман Мьянмы, пишет "Фонтанка.ру".



По итогам встречи они составили обращение к землякам.



"В последнее время в социальных сетях неизвестные распространяют призывы выйти в Санкт-Петербурге на несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы. Это провокационные заявления, направленные на дестабилизацию социального спокойствия. Мы обращаемся ко всем петербургским мусульманам: не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации. Санкт-Петербург - наш общий дом. Мир, межнациональное и межконфессиональное согласие в городе - это наше общее достояние, и нам нужно его сохранить».



«Первое, чем мы можем сегодня поддержать мусульман Мьянмы, – это сила молитвы. Призываем мусульман Петербурга молиться за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих братьев и сестер во всем мире», – говорится в текст обращения. Также петербургских мусульман, желающих обсудить тему дискриминации, призвали прийти на форум «Санкт-Петербург – территория национального согласия», в рамках которого 16 сентября будет проведен круглый стол о ситуации в Мьянме.



О намерении провести акцию в Петербурге сообщали представили общин. Заявка была подана на Дворцовую площадь 10 сентября, однако одобрение Смольного получено не было.



СПРАВКА: 25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.



Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.



