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«В Черном море в Абхазии утонула петербурженка, купавшаяся во время шторма (видео)»

Я тоже, чуть не утоп в шторм, правда ещё и пьяный был, плавал нормально, но стал выходить волна сзади перевернула и мордой о песок, чуть не отрубился. Если бы сознание потерял, то все. Так и её.