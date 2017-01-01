Обсуждение темы:

«Движение в центре Петербурга перекроют ради шествия "Бессмертного Ленинграда"»

Во все времена люди отмечали дни рождения, дни побед, дни новых событий- создания заводов, фабрик, институтов, электростанций и всего хорошего. СЕГОДНЯ ЛЮДЕЙ ГОТОВЯТ К ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ: ОТМЕЧАЮТ ДНИ НАЧАЛА ВОЙН, НАЧАЛА БЛОКАДЫ, ДНИ СМЕРТИ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ.

значит ПОРА отмечать ДНИ ЗАКРЫТИЯ ЗАВОДОВ И ФАБРИК, день последнего трактора, последнего вагона, последней станции метро, ПОСЛЕДНЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, последнего здорового человека, последнего образованного человека!