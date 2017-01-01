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Во время учений на полигоне в Ленобласти произошел взрыв: один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы

16:48
Тэги: армия, взрыв, боеприпасы, учения, ленобласть, Лужский район, смерть, травмы, пострадавшие
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Тэги: армия, взрыв, боеприпасы, учения, ленобласть, Лужский район, смерть, травмы, пострадавшие
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Общество
Обсуждение темы:
«Во время учений на полигоне в Ленобласти произошел взрыв: один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы»
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Hиф-Hиф 07.09 17:20 [ + -1 ]

забил снаряд он в пушку туго

Историк 07.09 17:38 [ + 1 ]

Вот но чудо оружие - снаряд сам меняет траекторию!!!

Всего комментариев - 2

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