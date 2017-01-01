Во время учений на полигоне в Ленобласти произошел взрыв: один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы

При проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории. При проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории.



«7 сентября около 12.30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения», — цитирует "Фонтанка.ру" сообщение пресс-службы Западного военного округа.



Отмечается, что всех пострадавших оперативно доставили в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работает комиссия ЗВО. В район ЧП выехала следственная группа военно-следственного управления по ЗВО.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня днем на полигоне в Лужском районе Ленинградской области произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий погиб, еще пятеро получили различные ранения.«7 сентября около 12.30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения», — цитирует "Фонтанка.ру" сообщение пресс-службы Западного военного округа.Отмечается, что всех пострадавших оперативно доставили в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работает комиссия ЗВО. В район ЧП выехала следственная группа военно-следственного управления по ЗВО.Напомним, ранее мы писали о том, что на Синявинских высотах водитель-поисковик подорвался на противотанковой мине.







Обсуждение темы: «Во время учений на полигоне в Ленобласти произошел взрыв: один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы» Hиф-Hиф 07.09 17:20 [ + -1 – ]

забил снаряд он в пушку туго Историк 07.09 17:38 [ + 1 – ]

Вот но чудо оружие - снаряд сам меняет траекторию!!!

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