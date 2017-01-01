В Петербурге бывшая сотрудница банка обчистила финансовое учреждение на 15 млн рублей

Теперь ей светит 10 лет тюрьмы.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге бывшая сотрудница банка обчистила финансовое учреждение на 15 млн рублей»

арнольд питерский 07.09 16:39 [ + 2 – ]

Это вам не миллиарды п.здить как Васильева с Сердюковым

НЕСТОР 07.09 16:53 [ + 2 – ]

Малова-то стырила. В России чем больше украдёшь,тем меньше срок.

Неzнайка. 07.09 17:14 [ + 3 – ]

Правильно! За такие крохи конечно впаять могут, милиард бы с3/14здила, мы бы и не узнали...