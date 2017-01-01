Под Кингисеппом уснувший водитель цементовоза выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с другим цементовозом (видео)

Одному из водителей потребовалась госпитализация.

Одному из водителей потребовалась госпитализация.



Как сообщает портал "Кингисепп-сегодня.рф" , ДТП произошло 7 сентября около 5:30 утра на 200-м километре автодороги «ПГСКК». По словам очевидцев, водитель цементовоза Mercedes, двигаясь в сторону Сланцев, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Водитель первой встречной машины успел съехать на обочину, избежав столкновения, а вот ехавший следом груженый цементовоз Mercedes – нет.







От удара 35-тонный грузовик, двигавшийся со стороны Сланцев, съехал в кювет, при этом перевернувшись вдоль оси. Его водителя доставили в больницу города Сланцы, состояние пострадавшего уточняется.



Выехавшего на встречку водителя уже опросили сотрудники ГИБДД. Его порожний цементовоз смог покинуть место ДТП своим ходом.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Сегодня утром в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло лобовое ДТП с участием двух большегрузов. В результате аварии одному из водителей потребовалась медицинская помощь.Как сообщает портал, ДТП произошло 7 сентября около 5:30 утра на 200-м километре автодороги «ПГСКК». По словам очевидцев, водитель цементовоза Mercedes, двигаясь в сторону Сланцев, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Водитель первой встречной машины успел съехать на обочину, избежав столкновения, а вот ехавший следом груженый цементовоз Mercedes – нет.От удара 35-тонный грузовик, двигавшийся со стороны Сланцев, съехал в кювет, при этом перевернувшись вдоль оси. Его водителя доставили в больницу города Сланцы, состояние пострадавшего уточняется.Выехавшего на встречку водителя уже опросили сотрудники ГИБДД. Его порожний цементовоз смог покинуть место ДТП своим ходом.Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировске водитель "Жигулей" насмерть разбился о грузовик.





