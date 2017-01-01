Владелец Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей спустя два месяца решил обратиться в полицию с заявлением об угоне

Машина исчезла с парковки ТРК еще в начале июля.

Машина исчезла с парковки ТРК еще в начале июля.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на правоохранительные органы региона, вечером 7 июля за час, точнее, с 20:30 по 21:40, от ТРК «Радуга» на проспекте Космонавтов, 14, пропал чёрный Mercedes-Benz S 350 стоимостью 6,15 млн рублей.



Машина 2016 года выпуска, на которой была установлена зимняя резина, принадлежит таксомоторной компании, застрахована по каско. 6 сентября в полицию поступило заявление от 30-летнего петербуржца, в котором он попросил привлечь к уголовной ответственности похитителя.



Напомним, В Московском районе Петербурга владелец дорогостоящей иномарки спустя два месяца после угона наконец-то решил обратиться в полицию с заявлением о похищении его автомобиля.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на правоохранительные органы региона, вечером 7 июля за час, точнее, с 20:30 по 21:40, от ТРК «Радуга» на проспекте Космонавтов, 14, пропал чёрный Mercedes-Benz S 350 стоимостью 6,15 млн рублей.Машина 2016 года выпуска, на которой была установлена зимняя резина, принадлежит таксомоторной компании, застрахована по каско. 6 сентября в полицию поступило заявление от 30-летнего петербуржца, в котором он попросил привлечь к уголовной ответственности похитителя.Напомним, на прошлой неделе с парковки "Меги Парнас" угнали автомобиль "Рэндж Ровер" стоимостью 6 млн рублей.







Обсуждение темы: «Владелец Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей спустя два месяца решил обратиться в полицию с заявлением об угоне» махоня 07.09 15:21 [ + 1 – ]

--- владелец дорогостоящей иномарки

--Машина принадлежит таксомоторной компании



ничего не понял???? Бyльт 07.09 20:59 [ + 0 – ]

имеет право

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