В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности

Подозреваемая также распылила газ в лицо его матери.

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«В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности»

Тоскливый Дятел Терпило 07.09 13:17 [ + -10 – ]

Предлагаю подготовить протестное письмо от общественности города, с призывом не лишать женщину свободы, а ограничиться подпиской.

Неzнайка. 07.09 13:38 [ + 2 – ]

Судя по видео все как всегда, случилось какая то хрень, а пресса стараеться раздуть из этого целую сенсацию...Я ни в коем случае не защищаю никого. Но слова: избила тут явно неумесны...

legenda.natalya 07.09 14:37 [ + 2 – ]

Главное, чтобы собачке было с кем остаться, если хозяйку задержат... Я ей уже не завидую, не повезло с такой больной на голову теткой, пинчеры песики с тонкой нервной организацией, им тоже вредны подобные скандалы

махоня 07.09 15:16 [ + -4 – ]

Новость раздута из ничего.

НЕСТОР 07.09 15:18 [ + 9 – ]

Крысу не задерживать надо,а харю начистить.

Фрекен Бок 07.09 17:24 [ + 3 – ]

Тоскливый Дятел Терпило 07.09 13:17 Предлагаю подготовить протестное письмо от общественности города, с призывом дать реальный срок, лет пять.

"Причиной драки женщин стало то, что прыгавший на мальчика пинчер получил по морде воздушным шариком"

Ее вообще нужно изолировать от общества. Не дай Бог детей нарожает, таких же ублюдков.

Фрекен Бок 07.09 17:31 [ + 5 – ]

Вообще не понятно, что она делала с собакой на детской площадке.



Неzнайка. 07.09 17:45 [ + 3 – ]

Уважаемая фрау Бок, вы с луны наебну..ись что ли? У нас на детских площадках: бухают, трах...тся, колятся, а вы удивляетесь что она делала с собакой...