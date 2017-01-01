В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности
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Общество
Предлагаю подготовить протестное письмо от общественности города, с призывом не лишать женщину свободы, а ограничиться подпиской.
Судя по видео все как всегда, случилось какая то хрень, а пресса стараеться раздуть из этого целую сенсацию...Я ни в коем случае не защищаю никого. Но слова: избила тут явно неумесны...
Главное, чтобы собачке было с кем остаться, если хозяйку задержат... Я ей уже не завидую, не повезло с такой больной на голову теткой, пинчеры песики с тонкой нервной организацией, им тоже вредны подобные скандалы
Тоскливый Дятел Терпило 07.09 13:17 Предлагаю подготовить протестное письмо от общественности города, с призывом дать реальный срок, лет пять.
"Причиной драки женщин стало то, что прыгавший на мальчика пинчер получил по морде воздушным шариком"
Ее вообще нужно изолировать от общества. Не дай Бог детей нарожает, таких же ублюдков.
Уважаемая фрау Бок, вы с луны наебну..ись что ли? У нас на детских площадках: бухают, трах...тся, колятся, а вы удивляетесь что она делала с собакой...
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