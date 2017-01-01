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«На Шафировском задержали военнослужащего, который заправил "Шевроле" на две тысячи рублей и уехал, не заплатив»

Этот молодой человек подлец несчастный! Народ российский поит, кормит его, вооружает, последний кусок от себя отрывает, лишь бы не было войны, лишь бы этот молодой человек, когда поступит приказ, смело вышел на бой с фашистами и жизнью своей защитил нашу Родину любимую от злого врага. А он вишь чего удумал! Не оправдал высокого доверия!

В народное хозяйство его! Сараи чистить!