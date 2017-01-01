У станции метро "Проспект Большевиков" водитель "Ягуара" устроил ДТП с тремя легковушками и скрылся с места аварии (фото)

В одной из машин ехала беременная женщина. К счастью, обошлось без пострадавших.

В одной из машин ехала беременная женщина. К счастью, обошлось без пострадавших.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 6 сентября около 22.15 у дома два в Клочковом переулке. Там столкнулись четыре автомобиля. Водитель одного из них покинул место ДТП.



«В данном происшествии пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка. Личность водителя устанавливается», – отметили в ГИБДД.







«Примерно в 22:15 в Клочковом переулке, 2, моя жена ехала в сторону проспекта Пятилеток, на аварийней справа стоял «Ягуар» (седан) и начал движение, протаранив правый бок автомобиля жены. После чего вышел, посмотрел ей в окно, сел в своё авто и протаранил сзади, протащив несколько метров, параллельно задев припаркованные «Ситроен С5» и «Порше Кайен», после чего скрылся. Водитель «Ягуара» был с девушкой, по словам жены, был пьяный в хлам. Жена в положении, очень переживает. ГАИ вызвали, свидетели есть», – пишет Роман в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Невском районе Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого оказались повреждены четыре автомобиля. Водитель одного из транспортных средств благополучно сбежал с места происшествия.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 6 сентября около 22.15 у дома два в Клочковом переулке. Там столкнулись четыре автомобиля. Водитель одного из них покинул место ДТП.«В данном происшествии пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка. Личность водителя устанавливается», – отметили в ГИБДД.«Примерно в 22:15 в Клочковом переулке, 2, моя жена ехала в сторону проспекта Пятилеток, на аварийней справа стоял «Ягуар» (седан) и начал движение, протаранив правый бок автомобиля жены. После чего вышел, посмотрел ей в окно, сел в своё авто и протаранил сзади, протащив несколько метров, параллельно задев припаркованные «Ситроен С5» и «Порше Кайен», после чего скрылся. Водитель «Ягуара» был с девушкой, по словам жены, был пьяный в хлам. Жена в положении, очень переживает. ГАИ вызвали, свидетели есть», – пишет Роман в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Швецова BMW X5 красиво зашел в поворот, перевернулся на крышу и задел припаркованные автомобили.









Обсуждение темы: «У станции метро "Проспект Большевиков" водитель "Ягуара" устроил ДТП с тремя легковушками и скрылся с места аварии (фото)» Неzнайка. 07.09 13:32 [ + 3 – ]

Очередной упырь, в расход падлу!

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