В Синявино изрядно пьяный мужчина вышел на балкон и упал с высоты пятого этажа на козырек дома
19:34
Тэги: тело, смерть, алкоголь, ленобласть
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Общество
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