В Синявино изрядно пьяный мужчина вышел на балкон и упал с высоты пятого этажа на козырек дома

Через какое-то время его нашли собутыльники.

Через какое-то время его нашли собутыльники.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла вечером 6 сентября в одном из домов в поселке Синявино. Как удалось выяснить следователям, 43-летний мужчина распивал спиртное в квартире у своих знакомых, расположенной на пятом этаже.



Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он в присутствии своих знакомых вышел на балкон, после чего его тело с телесными повреждениями в виде ушибленных ран спины и головы было обнаружено внизу дома.



"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки и судебного медицинского исследования тела будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Кировском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина во время пьянки со знакомыми вышел на балкон и упал на козырек дома. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла вечером 6 сентября в одном из домов в поселке Синявино. Как удалось выяснить следователям, 43-летний мужчина распивал спиртное в квартире у своих знакомых, расположенной на пятом этаже.Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он в присутствии своих знакомых вышел на балкон, после чего его тело с телесными повреждениями в виде ушибленных ран спины и головы было обнаружено внизу дома."В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки и судебного медицинского исследования тела будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина насмерть разбился при падении из окна на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге.





