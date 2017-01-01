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«На Владимирском полиция прикрыла притон с проститутками из Средней Азии и охранниками из Юго-Восточной Европы (фото)»

Редакция! Что загадками пишете??

три гражданки с низкой социальной ответственностью, все уроженки среднеазиатского государства....

из стран Юго-Восточной Европы....

Нестор прав, сколько ненужних никому слов можно заменить одним и всем понятным... А то Дятел успокоиться не может теперь....