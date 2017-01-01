В Петербурге задержали 21-летнего уроженца Киргизии, который в течение 8 месяцев занимался сексом с 15-летней девочкой

В роман вмешалась полиция после обращения школьницы к врачам.

Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали 21-летнего уроженца Киргизии, который в течение 8 месяцев занимался сексом с 15-летней девочкой»

Тоскливый Дятел Терпило 07.09 11:47 [ + -3 – ]

Очевидно, что сношения были все-таки по согласию. Надеюсь, что суд учтет это обстоятельство и выберет приемлемое наказание. А вот как девочке теперь дальше жить, не знаю. Ведь теперь ей постоянно необходим мужчина.

НЕСТОР 07.09 12:10 [ + 7 – ]

дятел ты и займись.

Неzнайка. 07.09 12:27 [ + 7 – ]

Нестор, ему маляршу надо, что б до смерти затр..ала....

Матва-Полтос 07.09 12:58 [ + 9 – ]

Давай,Жлоб,больше черножопых в Питер..Глядишь,твоя жопа пострадает..

Вглазкин 07.09 13:15 [ + 2 – ]

девочке то нравилось