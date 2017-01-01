Обсуждение темы:

«На Васильевском трое мужчин избили прохожего и оторвали ему уши»

Какое зверство.



Напомнило из нетленного.



" Штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что

у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших

попадется на той стороне с такой штуковиной, ему не миновать расправы. На соседнем

участке были обнаружены трупы наших солдат, которых недосчитались после боя; им

отрезали этой пилой уши и выкололи глаза.

У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца; эти штыки мы у них

отбираем и достаем для них другие." (С)