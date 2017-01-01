«На Васильевском трое мужчин избили прохожего и оторвали ему уши»

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Общество
Дятел, намажь голову отваром из белены, и с разбегу 3/14зданись головой об стену из кирпича, только обязательно кирпич должен быть красным. Это обряд вуду на удачу...
Нестор, думаю что нет, тут месть видимо, а вот если безухий- азиат я не удевлюсь...
Какое зверство.
Напомнило из нетленного.
" Штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что
у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших
попадется на той стороне с такой штуковиной, ему не миновать расправы. На соседнем
участке были обнаружены трупы наших солдат, которых недосчитались после боя; им
отрезали этой пилой уши и выкололи глаза.
У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца; эти штыки мы у них
отбираем и достаем для них другие." (С)
что за уроды в троем на одного...господа полицейские слово за вами
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19:24, 4 сентября
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