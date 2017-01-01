Женщина, пнувшая ребенка и распылившая газ в лицо его матери, объяснила свое поведение состоянием аффекта
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Синявино изрядно пьяный мужчина вышел на балкон и упал с высоты пятого этажа на козырек дома
- В Приозерске девушка, чтобы оправдаться перед сожителем, сочинила тяжкое преступление
- Открытие в лечении варикоза
- С парковки гипермаркета на Пулковском шоссе за пять минут угнали Range Rover Vogue
- На Шафировском задержали военнослужащего, который заправил "Шевроле" на две тысячи рублей и уехал, не заплатив
- В Киришах агрессивный мужчина не смог вынести продукты из магазина и избил охранника
- Во время учений на полигоне в Ленобласти произошел взрыв: один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы
- В лесу под Тосно нашли труп пожилого мужчины в тельняшке и золотых часах
- В Петербурге бывшая сотрудница банка обчистила финансовое учреждение на 15 млн рублей
- Сбой в оплате по транспондеру привел к пробке на ЗСД (фото)
- Под Кингисеппом уснувший водитель цементовоза выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с другим цементовозом (видео)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
«трактуется супургуом» Нуваще! отсыпте штоле
Эту тварь уже в контактике затравили ))
Призываю не поддаваться эмоциям. Следствие объективно разберется. Представляю, как женщине сейчас тяжело! Подумайте, ведь у каждого из нас когда-то сдавали нервы и мы совершали неблаговидные поступки. Уверен, что человек уже раскаялся и сильно переживает. Не нужно ее травить.
Накачанному мужику не надо 5 или 8 ударов наносить этой шкуре, там достаточно одного и то есть опасение, что подохнет от него.
А состояние признается аффектом, если другой совершал противоправные действия, пусть тварь расскажет, какие такие действия совершил 3 х летний малыш
Это из разряда, что " в состоянии аффекта сбила насмерть малолетнего в дюпель пьяного ребенка"
Полная изоляция и стерилизация, что бы не размножалась.
И ни чего там ни откуда не вырвано, явно видно, что изначально они на площадке втроем. Она идет целенаправленно к ребенку, и бьет наотмашь ногой.
В башке маргарин.
Тварюга
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
19:24, 4 сентября
на новости