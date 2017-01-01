Женщина, пнувшая ребенка и распылившая газ в лицо его матери, объяснила свое поведение состоянием аффекта

По словам подозреваемой в хулиганстве, именно она является пострадавшей в этом инциденте, так как на нее было совершено групповое нападение.

Обсуждение темы:

«Женщина, пнувшая ребенка и распылившая газ в лицо его матери, объяснила свое поведение состоянием аффекта»

НЕСТОР 07.09 10:34 [ + 9 – ]

За ребёнка я бы эту тварь прибил на месте.

Пешеход)) 07.09 10:50 [ + 1 – ]

«трактуется супургуом» Нуваще! отсыпте штоле



Эту тварь уже в контактике затравили ))

Тоскливый Дятел Терпило 07.09 11:43 [ + -6 – ]

Призываю не поддаваться эмоциям. Следствие объективно разберется. Представляю, как женщине сейчас тяжело! Подумайте, ведь у каждого из нас когда-то сдавали нервы и мы совершали неблаговидные поступки. Уверен, что человек уже раскаялся и сильно переживает. Не нужно ее травить.

Иванов1 07.09 15:16 [ + 0 – ]

Накачанному мужику не надо 5 или 8 ударов наносить этой шкуре, там достаточно одного и то есть опасение, что подохнет от него.

А состояние признается аффектом, если другой совершал противоправные действия, пусть тварь расскажет, какие такие действия совершил 3 х летний малыш