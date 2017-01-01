В Ленобласти поджигатель дома, где на пожаре погибли 8 человек, в том числе двухлетний малыш, получил 23 года колонии

Душегуб сначала избил свою сожительницу и ее родственницу и, чтобы скрыть следы преступления, поджег многоквартирный дом.

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти поджигатель дома, где на пожаре погибли 8 человек, в том числе двухлетний малыш, получил 23 года колонии»

Неzнайка. 07.09 10:44 [ + 7 – ]

Вот мразь! Вернуть смертную казнь!

анатолич 07.09 11:42 [ + 3 – ]

Почему не пожизненно, хотя лучше самого на костер.

утро&лето 07.09 11:54 [ + -1 – ]

Суд учел социальную значимость пострадавших,в таких домишках обычно проживают беспробудные алкаши и бичиганы, поэтому такое наказание.



Тоскливый Дятел Терпило 07.09 13:19 [ + -1 – ]

Когда он освободится, ему будет за 60. Через сколько можно рассчитывать на УДО?