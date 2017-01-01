На улице Тельмана автоледи на "Мазде" вылетела на тротуар и впечаталась в остановку (фото)

По счастливой случайности в момент ДТП на остановке не было людей.

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Обсуждение темы:

«На улице Тельмана автоледи на "Мазде" вылетела на тротуар и впечаталась в остановку (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 07.09 10:01 [ + -1 – ]

Я заметил, что автоледи часто разговаривают по телефону, наверное с подругами.

НЕСТОР 07.09 10:35 [ + 4 – ]

Очередная ублюдина...