Главная крипто-конференция Петербурга Blockchain Life 2017

Blockchain Life 2017 — это масштабное событие в криптоиндустрии, в котором принимают участие ведущие эксперты отрасли. Цель конференции — помочь блокчейн-энтузиастам добиться успеха в сфере криптовалюты и блокчейн, расширить область знаний и укрепить уровень коммуникации в комьюнити.

В программе Blockchain Life — лекции от ведущих специалистов по цифровой валюте и кейсы от лучших практиков блокчейна.

Среди спикеров конференции заявлены:

— Сергей Хитров — основатель и владелец Adwad.ru, мультимиллионер;

— Дмитрий Филатов — основатель ICORating, управляющий партнер инвестфонда ICOShark;

— Иван Тихонов, основатель Bits.media, член правления Blockchain Community;

— Константин Ребиков — бизнес-ангел, редседатель Ассоциации Инвесторов и Разработчиков технологии Блокчейн (IDBT.info);

— Олег Иванов — предприниматель и инвестор, сооснователь и CEO CryptoBazar Fund, автор книги Operational Marketing: FMCG systems for selling, distributing, merchandising;

— Артур Азизов — основатель и СЕО B2Broker;

— Алекс Бессонов — основатель блокчейн проекта BitClave, основатель и ex-генеральный директор компании whiteCryption

В докладах и обсуждениях будут пониматься основные аспекты индустрии: сфера использования блокчейна, регулятивные вопросы технологии, сложности и особенности создания ICO, советы, в какие проекты вкладывать, будущее биткоина и криптовалюты в целом, способы заработка на цифровой валюте, особенности майнинга и рекомендации, как заработать на цифровой валюте. Лекции разбиты на два направления: блокчейн и криптовалюта.

В выставочной зоне будет представлено техническое, финансовое и программное обеспечение от ведущих компаний рынка. Для всех желающих создана возможность оформить заказ на машину для майнинга прямо в зоне выставки.

Для профессионалов Blockchain Life 2017 — это площадка заключения сделок и поиска новых партнеров. Для новичков — возможность влиться в индустрию, узнать особенности и найти для себя менторов.

AfterParty с шоу-программой и lounge-зоной закрепит результаты дневных знакомств и станет приятным завершением продуктивного дня.

Организаторы Blockchain Life 2017 – рекламное агентство Jet Media, создатели крупнейшей конференции по интернет-рекламе вРоссии и Восточной Европе CPA Life 2017.

Конференция состоится 26 сентября в ЛЕНЭКСПО, по адресу Большой В.О. пр., 103.