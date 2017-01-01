Главная крипто-конференция Петербурга Blockchain Life 2017
18:00, 6 сентября
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Общество
19:24, 4 сентября
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
На Невском проспекте водитель "Форд Мондео" вылетел на встречку и на тротуаре сбил четырех пешеходов (фото, видео)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (17/+2)
На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео) (13/+0)
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео) (10/+10)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (17/+2)
Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото) (13/+0)
На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео) (13/+0)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (17/+2)
В метро Петербурга появились плакаты с призывом сообщать в ФСБ о подозрительных соседях (фото) (17/+0)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
14:14, 6 сентября Крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского перекроет движение в центре Петербурга (8/+8)
13:13, 6 сентября На детской площадке на Петроградке женщина пнула ногой трехлетнего ребенка и распылила газовый баллончик в лицо его матери (видео) (5/+5)
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Собачатую быдлованку -- к ответу! Пусть отправляется в свои гребеня! Вместе с барбосищем своим!
Исполнить в ее честь на прощанье знаменитую песню "Дорожная". в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
Исполнить в ее честь на прощанье знаменитую песню "Дорожная". в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
Моих бы детей так пнула, челюсть бы снес сразу и охранникам заодно за бездейсвие. в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
В большие города сейчас как правило приезжают весь отстой со всей страны и из сНГ,так что нечему удивляться. в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
Приезжей крысе надо разбить хлебало, да и дятлу тоже. в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
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