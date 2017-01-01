В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)

Приезжая из Новгородской области стала ответчицей по делу о "хулиганстве".

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Обсуждение темы:

«В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 06.09 15:32 [ + -5 – ]

Из-за минутной ярости можно испортить себе всю жизнь. Будьте терпимее друг к другу, не позволяйте эмоциям брать верх над разумом. А приезжей женщине нужно помочь: нанять хорошего адвоката.

Hиф-Hиф 06.09 15:55 [ + 8 – ]

Собачатую быдлованку -- к ответу! Пусть отправляется в свои гребеня! Вместе с барбосищем своим!

Исполнить в ее честь на прощанье знаменитую песню "Дорожная".

НЕСТОР 06.09 16:57 [ + 1 – ]

Приезжей крысе надо разбить хлебало, да и дятлу тоже.