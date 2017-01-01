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«Крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского перекроет движение в центре Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 06.09 15:28 [ + 0 – ]

Будем верить, что крестный ход очистит наши грехи и люди задумаются над истинными целями бытия и смыслом жизни. Оторвутся от айфонов, а в свободное время будет предаваться благочестивым помыслам и молитвам.