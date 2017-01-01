На детской площадке на Петроградке женщина пнула ногой трехлетнего ребенка и распылила газовый баллончик в лицо его матери (видео)

По одной из версий, конфликт произошел из-за собаки.

Обсуждение темы:

«На детской площадке на Петроградке женщина пнула ногой трехлетнего ребенка и распылила газовый баллончик в лицо его матери (видео)»

Александр Котов 06.09 14:25 [ + 1 – ]

Повезло ей что не я с ребенком гулял.

Тоскливый Дятел Терпило 06.09 15:24 [ + 3 – ]

Все это результат низкого уровня культуры населения; люди предельно ожесточены по отношению друг к другу и не хотят следовать христианской заповеди: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.