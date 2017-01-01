Сгоревшие "Жигули" собрали пробку на юго-западе Петербурга (фото)

Автомобильный пожар произошел сегодня утром в Красносельском районе, сообщили вОколо 9:22 пожарных вызвали к дому № 49 по Авангардной улице, где огонь охватил автомобиль ВАЗ-2104. В результате происшествия в «Жигулях» выгорели все сгораемые части.Ликвидировали возгорание к 10:00. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Никто из людей не пострадал, отмечают в ведомстве.Известно, что пожар стал причиной дорожного затора. «Проспект Маршала Жукова на мост стоит от проспекта Ветеранов. Въезд на мост с Авангардной улицы затруднен», – сообщили очевидцы в группе