В Петербурге начали реставрировать дачу Гаусвальд, где снимали "Шерлока Холмса" (фото)

На Каменном острове начали реставрировать деревянный особняк Евгении Гаусвальд, где в 1980-х годах снимали фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».Как сообщили в, в здании уже провели противоаварийные работы. Глава комитета Сергей Макаров заявил, что здание можно спасти. Он подчеркнул, что главная цель — максимально сохранить аутентичность дачи Гаусвальд. Полностью дом, по его словам, разбирать не будут.Фото:В настоящее время производится установка конструкций по усилению и поддержке сруба, демонтаж и складирование черепицы в целях облегчения нагрузки на несущие конструкции здания и устройство временной кровли, демонтаж линолеума и плитки советского времени, демонтаж аварийных участков конструкций перекрытия.По оценкам экспертов, удастся сохранить до 70 % оригинального сруба. «Если все работы будут выполнены грамотно, то в результате мы получим подлинный, отреставрированный памятник деревянной архитектуры Петербурга», — заявил ведущий научный сотрудник НИИТИАГ Михаил Мильчик.В КГИОП также рассказали, что во время демонтажа внутренней обшивки рабочие обнаружили документы и письма первой половины XX века, а также фрагменты газет. Все находки обещают сохранить.Дача Гаусвальд была построена в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.В начале 1980-х здесь снимали фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Кроме того, здание использовалось при съемках фильмов «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь».В советское время здание неоднократно перестраивалось в связи с изменением его функционального назначения. Самые серьезные изменения объект претерпел в результате капитального ремонта в 1984 году (утраты декора, отделки интерьеров). В 2011 году чиновники заявили, что в доме могут обрушиться аварийные конструкции.