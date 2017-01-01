Студентка колледжа отравилась нейролептиком в деревне под Петербургом
11:49
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Сиверском ранее судимый мужчина за ночь обчистил пять припаркованных машин, похитив технику и пистолет
- На севере КАД автоледи решила перестроиться и устроила мото-ДТП с пожаром (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге по просьбе матери неоднократно сбегающего подростка поместили в психиатрическую больницу
- Движение по проспекту Наставников будет закрыто до конца октября
- В Тихвине попытка нелегально зарегистрировать КамАЗ закончилась для водителя и полицейского уголовным делом о взяточничестве
- В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)
- Крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского перекроет движение в центре Петербурга
- Неизвестная женщина погибла под колесами "Форда" на Кольцевой автодороге
- На детской площадке на Петроградке женщина пнула ногой трехлетнего ребенка и распылила газовый баллончик в лицо его матери (видео)
- Водитель легковушки устроил тройное ДТП с тягачом на Колтушском шоссе (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
На Невском проспекте водитель "Форд Мондео" вылетел на встречку и на тротуаре сбил четырех пешеходов (фото, видео)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (15/+15)
На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео) (13/+3)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (15/+15)
На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео) (13/+3)
Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото) (13/+0)
В метро Петербурга появились плакаты с призывом сообщать в ФСБ о подозрительных соседях (фото) (17/+0)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (15/+15)
14:14 Крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского перекроет движение в центре Петербурга (2/+2)
13:13 На детской площадке на Петроградке женщина пнула ногой трехлетнего ребенка и распылила газовый баллончик в лицо его матери (видео) (3/+3)
13:48, 5 сентября В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (15/+15)
Подписка
на новости
на новости
Ребята похоже УК не читали, груповуха это серьёзный прецедент, ответить придётся даже если она это сама спровоцировала. в «В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»
Собачатую быдлованку -- к ответу! Пусть отправляется в свои гребеня! Вместе с барбосищем своим!
Исполнить в ее честь на прощанье знаменитую песню "Дорожная". в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
Исполнить в ее честь на прощанье знаменитую песню "Дорожная". в «В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пнула 3-летнего ребенка и распылила газ в лицо его матери (видео)»
... И стопроцентно уверен - когда этих изуверов, всю ночь изгалявшихся над несчастной, беззащитной девчонкой, будут по-чёрному "месить" в ментовке (а более мягкой ситуации я и представить себе не могу в самом жутком сне ...), ломая рёбра, отбивая почки, р... в «В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»
... Отстрелить бы всем четверым яйца в её присутствии - пусть они тоже как следует помучаются на её глазах ...
Не всё же тварям и нелюдям "банковать" в этом мире ...
Но если только ей их будет жалко - значит ничему ...ни-че-му наших дур-баб жизнь не ... в «В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»
Не всё же тварям и нелюдям "банковать" в этом мире ...
Но если только ей их будет жалко - значит ничему ...ни-че-му наших дур-баб жизнь не ... в «В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.