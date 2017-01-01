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«Видеорегистратор запечатлел жуткую аварию на трассе "Дон" с участием 34 машин, в том числе из Петербурга »

очередной профи, чтоб его. Нех мчацццца! Оппой нужно было тормозить об асфальт, коли тормоза отказали. А про дистанцию держать он вообще не слышал, удод. И про передачами тормозить. Сидит в своей арбе высоко, а пробки впереди на прямой дороге в ясный день в упор не видит и мчицццца! Взыскать с него весь ущерб в полном объеме, распродать все имущество, и пусть сидит на хлебце с водичкой вместе с чады его и домочадцы, пока все не заплатит!