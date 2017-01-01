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«Винтовку и карабин изъяли у нелегала из Белоруссии в Ленобласти»

Тоскливый Дятел Терпило 06.09 11:02 [ + -1 – ]

Необходимо ужесточить требования к нелегалам, которые еще и хранят стволы. У мигрантов из Средней Азии с документами всегда все в порядке и оружие они при себе никогда не имеют.